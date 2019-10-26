Политика

RT на русскомRT на русскомПушков заявил о неготовности Киева к разведению сил

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского с националистами и заявил, что у Киева «нулевая готовность» к разведению сил.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Пушков заявил о неготовности Киева к разведению сил

RT на русском17:56

Пушков: Момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее

Новостной фронт12:06

Пушков прокомментировал спор Зеленского с радикалами в Донбассе

Известия16:45

Пушков оценил спор Зеленского с националистами в Донбассе

РЕН ТВ14:35

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

РИА Новости14:18

Пушков: Киев не готов к разведению сил в Донбассе

News.ru13:52

Пушков: Саммит «четверки» зависит от спора Зеленского с ветеранами АТО

Российская газета16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Вечерний курьер вчера в 15:17
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Космос

Российскую «Ангару» достроят только к 2025 году

Тяжелая ракета семейства «Ангара» будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в «Центр Хруничева») Сергей Кузнецов.
Lenta.ru вчера в 12:22
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд 08:09
Автоспорт

В паддоке Гран-при «Формулы-1» Мексики отравились 150 человек

На Гран-при «Формулы-1» в Мексике отравились 150 человек. Это случилось в паддоке, где находятся команды гонщиков.
ТК Звезда 13:26
Армия и оружие

С-300 поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане

«Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения», — говорится в сообщении.
Известия 08:47
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Происшествия

Россиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

Lenta.ru 17:19
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.
Super.ru 14:40
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета российской стороны на авиасообщение, рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Lenta.ru 18:31
Происшествия

На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга

По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Фонтанка.Ру 17:12
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv вчера в 07:35
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru 18:34
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия 24 октября в 08:38
Технологии

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости вчера в 08:55
Политика

Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС

Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru вчера в 17:17
Культура

Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки

Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Inc-news.ru вчера в 04:48
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Политика

В России появился «Союз независимых публицистов»

В России появился «Союз независимых публицистов».
ИА REX вчера в 06:40
Футбол

Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Начиная с сезона 2021/22 Португалия сможет делегировать три клуба в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды).
Вести.Ru 23 октября в 19:58
Культура

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Общество

Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09
Космос

SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
Коммерсантъ 24 октября в 13:18
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru вчера в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное