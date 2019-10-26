Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе

Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
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