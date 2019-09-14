с чего всё началось

Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбасс.Теперь пришло время уступок для Украины.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Футбол «Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).

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Происшествия Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.

Политика Оппозиция в Абхазии созывает «собрание общественности» Оппозиция Абхазии призывает во вторник провести "собрание общественности" в Сухуме во время заседания Верховного суда по иску об отмене итогов выборов президента.

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Политика МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.

Технологии Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2 Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.

Происшествия СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.

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Шоу-бизнес В интернете появилось видео со свадьбы Собчак и Богомолова В интернете появилось видео со свадьбы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Футбол Ротор — Факел 2:0 (2-й тайм) Футбольный клуб «Ротор» объявил о прекращении трудовых отношений со старшим тренером команды Павлом Могилевским.

Политика Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.

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Наука «ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.

Футбол РФС рассмотрит вопрос о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром» до конца сентября Палата по разрешению споров РФС рассмотрит расторжение контракта «Краснодара» с полузащитником Павлом Мамаевым до конца сентября, сообщил председатель палаты Виктор Березов – Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе.

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Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Политика Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.

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Общество Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.

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