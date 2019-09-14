Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
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Алексей Пушков
Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбасс.Теперь пришло время уступок для Украины.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 03:09
с чего всё началось
Бывший президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в интервью Associated Press выразил опасения
 по поводу того, что на предстоящем саммите «Нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России.
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