с чего всё началось

Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбасс.Теперь пришло время уступок для Украины.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

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