с чего всё началось

Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбасс.Теперь пришло время уступок для Украины.

Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Происшествия Торговый центр «Черемушки» в Москве эвакуировали из-за забытой сумки "Эвакуация ТЦ проводилась из-за забытой сумки в отделении Сбербанка, находящегося на первом этаже здания", - сказал собеседник агентства, отметив, что было эвакуировано 2 тыс. человек.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.

Шоу-бизнес Актер Александр Балуев попал в больницу Российский актер театра и кино Александр Балуев попал в одну из больниц в Москве, сообщает РЕН ТВ в субботу, 14 сентября.

Шоу-бизнес Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".

Религия «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25 Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Происшествия Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Политика В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Космос В атмосфере инопланетного мира обнаружен водяной пар Ученые обнаружили водяной пар в атмосфере K2-18b, потенциально обитаемого инопланетного мира, примерно вдвое большего по размеру чем Земля.

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Шоу-бизнес Священнослужитель заговорил о сносе храма после венчания Собчак Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак.

Происшествия В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского "Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Политика В Индии намерены запустить производство российских самолётов Ил-114 В Индии заявили о намерении запустить производство российских самолётов Ил-114.

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Армия и оружие Штаб ВСУ сообщил о гибели своего боевика в Донбассе В районе проведения карательной операции Киева в Донбассе 13 сентября был ликвидирован боевик ВСУ.