Политика
Страна Советов on-lineПушков прокомментировал высказывания Зеленского о Меркель
«После публикации беседы с Трампом, Зеленского могут ждать трения с Берлином», - написал сенатор. Эксперт онлайн процитировал «Стране Советов» слова Алексея Пушкова о том, что Меркель точно не оценит одобрение Зеленским слов Трампа о том, что немецкий канцлер «мало делает» для Украины.
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Пушков: «После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином»
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