Политика
RT на русскомПушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о Бермудском треугольнике.
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Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»
Интерфаксвчера в 20:10
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Происшествия
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По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
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Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон, запрещающий продавать «отдельные виды технически сложных товаров» без российского программного обеспечения, сообщается на сайте нижней сайты парламента.
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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
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Рубин — Зенит 1:2
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Появилось видео «драки» Баскова с Крутым после выступления в Минске
Игорь Крутой и Николай Басков «вцепились» друг в друга на полу после проведения концерта в столице Белоруссии.
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В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
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Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
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Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
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Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
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Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Спорт
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
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Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
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Зрители оценили фильм «Аванпост»
Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
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Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Что делать с экономикой Украины толком не знает никто
На самом деле никто толком не знает.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса
Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Киберспорт
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Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.