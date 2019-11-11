Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о Бермудском треугольнике.

Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит

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