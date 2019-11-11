Политика

RT на русскомRT на русскомПушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о Бермудском треугольнике.
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Влияние России на Brexit сравнили с Бермудским треугольником

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Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

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В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

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Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
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Фигурное катание

Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру

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Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
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Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
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«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел

Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
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Глава российской легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Lenta.ru 06:19
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
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Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
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Спорт

Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер

Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
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Зрители оценили фильм «Аванпост»

Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
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Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Что делать с экономикой Украины толком не знает никто

На самом деле никто толком не знает.
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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса

Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
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Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
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