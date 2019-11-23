Политика
RT на русскомПушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.
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Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»
Интерфаксвчера в 20:10
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Фигурное катание
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Происшествия
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В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
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Издание "Телепрограмма" сообщает, что своими действиями Манукян поддержал ведущую «Песни года» Ангелину Вовк, которая выступила против возвращения в Россию Софии Ротару.
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Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Финансы
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Япония, которая последние несколько летявояласт самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
Происшествия
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Происшествия
В центре Сухуми произошла стрельба
Общество
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Политика
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В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Футбол
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Кино
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
В Москве пройдет XIX Съезд «Единой России»
Сегодня пройдет XIX съезд «Единой России». Будет обсуждаться подготовка к предстоящим выборам в Госдуму в 2021 году.
Музыка
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Хоккей
«Ак Барс» в Нур-Султане обыграл «Барыс»
22 ноября "Ак Барс" в Нур-Султане обыграл "Барыс" со счётом 5:1. Тренеры казанцев серьёзно обновили состав.
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Экономика
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
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Происшествия
В аэропорту Львов самолёт при развороте выкатился за пределы ВПП
Пассажирский самолёт авиакомпании «Международные линии Украины» (МАУ) из-за сложных метеоусловий выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту украинского города Львова.
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Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
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Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.