Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»

Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил в своем микроблоге в Twitter об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.
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Пушков: Санкции США против «Северного потока — 2» развеяли все иллюзии

Life.ru04:13

Пушков прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»

RT на русском04:05

Пушков прокомментировал заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»

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В Москве оценили предложенный США способ избежать санкций за «Северный поток-2»

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Пушков спрогнозировал отношения России с США в 2020 году

URA.Ru03:41

Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году

Известиявчера в 19:55
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Piter.tv 06:31
Политика

Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
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Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
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Lenta.ru 26 декабря в 15:05
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Lenta.ru 07:50
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В МИД России осудили теракт в Сомали, при котором погибли 90 человек

Теракт, жертвами которого стали 90 человек в столице Сомали, городе Могадишо, осудил МИД РФ.
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Шоу-бизнес

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Газета.Ru 06:24
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru вчера в 08:30
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В деревне Сидорята Пермского края произошло возгорание деревянного четырехквартирного дома, в результате чего погибли трое детей и их мать.
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Происшествия

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Гаджеты

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Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
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