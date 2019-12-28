Политика
РИА НовостиПушков прокомментировал заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил в своем микроблоге в Twitter об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.
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Политика
Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
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Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
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Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Общество
В МИД России осудили теракт в Сомали, при котором погибли 90 человек
Теракт, жертвами которого стали 90 человек в столице Сомали, городе Могадишо, осудил МИД РФ.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае
В деревне Сидорята Пермского края произошло возгорание деревянного четырехквартирного дома, в результате чего погибли трое детей и их мать.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Спорт
Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
Общество
Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым за всю метеоисторию
Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым всю историю метеонаблюдений.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Мужчина в Воркуте погиб, не сумев выбраться из форточки
Мужчина замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки в городе Воркуте.
Политика
Импорт картофеля из Африки назван экспертом позором для Украины
Иван Томич, глава Союза украинского селянства и бывший президент Ассоциации фермеров Украины, рассказал о том, что в последнее время Украина все больше зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Футбол
Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Общество
В столичный парк «Зарядье» завезли снег
Кино
Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".