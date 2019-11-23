Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceПушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
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с чего всё началось
"У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле", — написал
 он в твиттере.
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