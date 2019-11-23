Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceПушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Читать в источнике
Комментировать287
с чего всё началось
"У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле", — написал
 он в твиттере.
РИА Новости23 ноября в 15:32

Подробнее о событии

Поклонская высказалась о травле Софии Ротару

URA.Ruвчера в 04:40

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Известия23 ноября в 23:13

Пушков прокомментировал заявление о «травле» Ротару

RT на русском23 ноября в 16:18

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru23 ноября в 18:01

«Заказа на травлю нет»: Пушков ответил на заявление директора Ротару

РЕН ТВ23 ноября в 20:30

Пушков ответил на заявления директора Ротару о травле певицы

РИА Новости23 ноября в 15:32

Пушков: Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет

Новостной фронт23 ноября в 13:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:09, Ашберн

Россия указала на дверь Софии Ротару

Вести.UZвчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Известия 05:04
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

Известия 04:56
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:16
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Российская газета 04:57
Спорт

Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA

Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:54
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Известия 03:14
Общество

МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море

Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
BFM.ru 04:55
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Политика

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:37
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК 03:39
Политика

Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений

Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
ТАСС 04:23
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Российская газета 01:41
Происшествия

СМИ: на стоянке в центре Харькова произошел взрыв

Один человек получил ранения в результате взрыва, который произошел на автомобильной стоянке в центре Харькова.
ТАСС 04:54
Общество

В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

Интерфакс 03:29
Космос

Роскосмос может отложить пуск корабля «Прогресс МС-13» к МКС

iReactor 02:16
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Снимок, на котором звезда "Моей прекрасной няни" запечатлена в ярком коралловом платье, размещен в "сториз" Instagram девушки.
Российская газета 04:41
Экономика

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
REGNUM 03:21
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Происшествия

Пожар в шахте в Коми локализовали

ТАСС 00:09
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Российская газета 03:01
Единоборства

Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в матче-реванше

В главном событии вечера чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер нокаутировал в матче-реванше Луиса Ортиса.
Sports.ru вчера в 00:47
Политика

Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

RT на русском 04:10
Общество

Власти Таганрога: подача воды в городе осуществляется в полном объеме

«Подача воды в настоящее время осуществляется круглосуточно и в полном объеме на всей территории Таганрога», - сообщила сегодня и.о. руководителя пресс-службы местной администрации Елизавета Куповых.
Дон-ТР 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное