с чего всё началось

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Политика Сотрудников Росгвардии обяжут представляться В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.

Политика Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.

Общество МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Политика Кремль не заметил роста протестной активности в России Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.