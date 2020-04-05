Коронавирус
ИзвестияПушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания. Об этом в субботу, 4 апреля, сенатор написал в своем Twitter.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Ограничены въезд и выезд из Омска
С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Происшествия
Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Авто
Где заканчивается асфальт – начинается внедорожник: Почему Mitsubishi Pajero Sport – настоящий дизельный «воитель»
Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения на российском рынке был представлен в 2015 году.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
В Омской области 122 компаниям разрешили работать в режим самоизоляции
Пресс-служба правительства Омской области в субботу 4 апреля обнародовала перечень системообразующих организаций региона, которым будет разрешено работать во время режима самоизоляции.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
Общество
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«До окончательного разъяснения ситуации организуем особый режим движения на въездных участках в рабочий поселок Карсун, в сёлах Сосновка и Нагаево для проведения санитарной обработки автомобилей, в том числе мы будем смотреть на состояние здоровья водителей», — отметил губернатор, подчеркнув, что в самом посёлке будет действовать «режим жесткой самоизоляции», усилены контрольно-пропускные посты.
Общество
Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске
В Иркутской области подтвердился еще один анализ на коронавирус - девятый.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области
В посёлке Елань Талицкого городского округа Свердловской области произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли трое детей и ещё двое несовершеннолетних госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Наука
Специалисты выяснили, как хронический стресс меняет мозг
Учёные выявили, что в период стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен человеческий мозг, имеет свойство разрушаться, и в мозг попадают циркулирующие воспалительные белки.
Происшествия
В ЕАО изолировали подъезд пятиэтажного дома из-за жильца с COVID-19
Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у проживающей в одной из квартир девушки предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщило правительство региона.
Общество
Россияне отказались от свежих фруктов из-за коронавируса
Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что граждане России стали меньше покупать свежих фруктов и овощей.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Спорт
В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные
Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Общество
На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания
Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.