Коронавирус
ИзвестияПушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания. Об этом в субботу, 4 апреля, сенатор написал в своем Twitter.
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Общество
Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус
Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Политика
Трамп предупредил американцев о грядущих тяжелых неделях
Предстоящие недели станут самым тяжелыми для Штатов.
Происшествия
У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус
Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Наука
Названы способы, позволяющие снять нервное напряжение
Эксперты рассказали, что на самом деле снять нервное напряжение можно с помощью очень простых и эффективных способов.
Общество
Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
Общество
В Новосибирской области ужесточают режим самоизоляции
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 3 апреля уточнил правила самоизоляции жителей региона: 1.
Политика
ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом
ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Трамп назвал причину увольнения генинспектора разведки США
Президент США Дональд Трамп увольняет генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона из-за недовольства ролью, которую тот сыграл в запуске процедуры импичмента американского лидера.
Общество
В Ростовской области хозяев квартир освободили от взносов за капремонт из-за COVID-19
Губернатор Ростовской области Василий Голубев расширил меры социальной поддержки жителей региона из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
На Украине рассказали о панике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Общество
У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки на территории Кемеровской области не выявлено.
Общество
Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
Общество
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Футбол
Президент UEFA сообщил о планах доиграть сезон до августа
Нынешний сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы должен быть завершен не позднее 3 августа, сообщил президент Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин в интервью телеканалу ZDF.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
Происшествия
Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске
Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Происшествия
Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
Здоровье
В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу
Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
Гаджеты
Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google
Xiaomi совершенно непрозрачно намекает на то, что линейка смартфонов Huawei P40, которая появится в продаже уже на следующей неделе, не имеет возможности обеспечить своих клиентов сервисами и приложениям Google, в том числе и не имеет доступа к магазину Google Play.
Общество
Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома
Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.