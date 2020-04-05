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Происшествия У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.

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Политика Трамп назвал причину увольнения генинспектора разведки США Президент США Дональд Трамп увольняет генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона из-за недовольства ролью, которую тот сыграл в запуске процедуры импичмента американского лидера.

Политика На Украине рассказали о панике Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

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Общество В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».

Происшествия Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.

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