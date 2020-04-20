Коронавирус
Газета.RuПушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
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с чего всё началось
Он подтвердил, что ответственность за обеспечение медицинских учреждений всеми средствами и материалами — задача чиновников, в том числе и заместителя регионального министра здравоохранения.Телеканал 360°вчера в 15:20
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Минздрав Кубани вступился за чиновницу, предложившую медикам самим шить бахилы
Южный Федеральныйвчера в 21:50
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Общество
В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса
На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 01:41
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского
Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник вчера в 08:21
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru вчера в 01:52
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Здоровье
У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус
По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.
Misanec.ru вчера в 12:03
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК вчера в 17:37
Хоккей
Агент Даниса Зарипова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»
Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о ходе переговоров с казанским "Ак Барсом" о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.
Реальное время 18 апреля в 11:31
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости вчера в 12:24
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости вчера в 16:41
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов.
REGNUM 00:13
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Энергетика
Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском вчера в 14:54
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
Гаджеты
Опубликованы изображения материнских плат MSI на чипсете Intel Z490
Если компания ASUS сама непреднамеренно показывает готовящиеся материнские платы на Intel Z490 на собственном сайте, то изображения аналогичных новинок MSI опубликовал ресурс VideoCardz.
3DNews вчера в 03:28
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Политика
Трамп объявил о приостановке иммиграции в США
Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США.
Российская газета вчера в 23:40
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва вчера в 06:04
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru вчера в 05:00
Энергетика
Нефть Brent подешевела до 25.3 долларов во вторник утром
Цены на западнотехасскую нефть WTI корректировались на 3,28%, до 21 доллара за бочку.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ из-за коронавируса
Жители одного из наиболее пострадавших округов США подали в окружной суд иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Росбалт вчера в 23:01