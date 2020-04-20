с чего всё началось

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Общество Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы. 52

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,2K

Шоу-бизнес Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта. 14

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 216

Здоровье У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу. 3

Экономика Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%. 13

Общество Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники. 14

Наука В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов. 54

Энергетика Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля. 5

Экономика Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. 2,2K

Гаджеты Опубликованы изображения материнских плат MSI на чипсете Intel Z490 Если компания ASUS сама непреднамеренно показывает готовящиеся материнские платы на Intel Z490 на собственном сайте, то изображения аналогичных новинок MSI опубликовал ресурс VideoCardz. 5

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 786

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. 17

Гаджеты Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods. 13

Энергетика Нефть Brent подешевела до 25.3 долларов во вторник утром Цены на западнотехасскую нефть WTI корректировались на 3,28%, до 21 доллара за бочку.