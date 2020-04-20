с чего всё началось

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.

Культура Что смотреть онлайн 19 апреля. Расписание трансляций Утро на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись постановки "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа о великой трагической актрисе.

Общество «Левада»: россияне стали немного терпимее относиться к ЛГБТ Россияне за последние пять лет стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств и незащищенным социальным группам: меньше людей считают, что их нужно изолировать от общества или ликвидировать. 5

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1,1K

Политика Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус не уточнил, почему именно он считает, что вспышка, которая заразила почти 2,5 миллиона человек и унесла жизни более 166 тысяч человек, может стать еще большей проблемой. 8

Общество Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа. 6

Общество Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса. 51

Футбол Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве» По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 2,7K

Политика Москва может достичь пика эпидемии на текущей неделе, а режим самоизоляции продлится до конца майских праздников Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил в понедельник журналистам, что введенные в Москве ограничения позволят к концу апреля—началу мая выйти на плато, то есть существенно замедлить рост новых заражений.

Происшествия В России снизилась смертность в «пьяных» ДТП Количество летальных исходов в ДТП с участием пьяных водителей снизилось в России за первый квартал 2020 года почти на 27%, следует из статистических данных ГИБДД РФ.

Игры Началась разработка новой части игры GTA По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI. 4

Наука Ученые объяснили перспективность галогенидных перовскитов Согласно новой теории международной группы исследователей, металлоорганические галогенидные перовскиты настолько перспективны из-за эффекта Рашбы, благодаря которому в твердых телах при сильном спин-орбитальном взаимодействии снимается вырождение по спину. 2

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