Коронавирус
Газета.RuПушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
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с чего всё началось
Он подтвердил, что ответственность за обеспечение медицинских учреждений всеми средствами и материалами — задача чиновников, в том числе и заместителя регионального министра здравоохранения.Телеканал 360°15:20
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Армия и оружие
Министр обороны США распорядился оказать помощь Италии в связи с пандемией
Ранее к оказанию помощи Италии в связи с пандемией приступила Россия.
ТАСС 17:38
Культура
Что смотреть онлайн 19 апреля. Расписание трансляций
Утро на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись постановки "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа о великой трагической актрисе.
РИА Новости 18 апреля в 17:00
Общество
В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции
За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
Общество
«Левада»: россияне стали немного терпимее относиться к ЛГБТ
Россияне за последние пять лет стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств и незащищенным социальным группам: меньше людей считают, что их нужно изолировать от общества или ликвидировать.
Дождь 03:04
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Политика
Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус не уточнил, почему именно он считает, что вспышка, которая заразила почти 2,5 миллиона человек и унесла жизни более 166 тысяч человек, может стать еще большей проблемой.
ГЛАС.RU 14:59
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
Футбол
Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»
По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости 15:05
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: «У нас в стране есть абсолютно закрытые спортсооружения. Хотя бы сборная плюс два-три человека должны кататься»
Есть и в Сочи, и в Подмосковье, есть в горах, где уж хотя бы сборная команда плюс два-три человека должны кататься.
Sports.ru 17:22
Политика
Москва может достичь пика эпидемии на текущей неделе, а режим самоизоляции продлится до конца майских праздников
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил в понедельник журналистам, что введенные в Москве ограничения позволят к концу апреля—началу мая выйти на плато, то есть существенно замедлить рост новых заражений.
Коммерсантъ 13:29
Происшествия
В России снизилась смертность в «пьяных» ДТП
Количество летальных исходов в ДТП с участием пьяных водителей снизилось в России за первый квартал 2020 года почти на 27%, следует из статистических данных ГИБДД РФ.
РИА Новости 08:01
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
Наука
Ученые объяснили перспективность галогенидных перовскитов
Согласно новой теории международной группы исследователей, металлоорганические галогенидные перовскиты настолько перспективны из-за эффекта Рашбы, благодаря которому в твердых телах при сильном спин-орбитальном взаимодействии снимается вырождение по спину.
Индикатор 06:44
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Общество
Сокамерник Ярошенко умер после заражения коронавирусом
Ярошенко считает, что он сам также заразился коронавирусом, у него проявились симптомы COVID-19, однако никакой помощи он не получает.
Российская газета 15:30
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Здоровье
Москалькова рассказала о связанных с коронавирусом жалобах граждан
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью RT рассказала о поступающих жалобах, среди которых обращения о нехватке средств защиты в аптеках, а также о трудностях с тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 15:06
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20