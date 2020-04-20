с чего всё началось

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Общество Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц. 46

Хоккей Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд» Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 533

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP. 2,2K

Общество «Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций. 387

Энергетика Нефтяники начали продавать бензин в убыток Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков». 12

Космос Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона» 10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее. 1

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 2,9K

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 6

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 7,6K

Футбол Роналдо высказался о сравнениях с Роналду Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Энергетика Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища. 3

Политика В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса Более 70 испытаний разных способов лечения от коронавируса идут одновременно в США.

Музыка Evanescence выпустят новый альбом Группа Evanescence пообещала поклонникам выпустить новый альбом в 2020 году. Музыканты не представляли новых песен с 2011 года.

Фигурное катание Щербакова поднялась на 3-е место в общем рейтинге ISU Международный союз конькобежцев (ISU) обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 3,4K

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции. 267

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 838

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 372