Коронавирус
Газета.RuПушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
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с чего всё началось
Он подтвердил, что ответственность за обеспечение медицинских учреждений всеми средствами и материалами — задача чиновников, в том числе и заместителя регионального министра здравоохранения.Телеканал 360°15:20
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
Хоккей
Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд»
Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sports.ru вчера в 23:47
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru вчера в 08:07
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru 08:25
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Футбол
Роналдо высказался о сравнениях с Роналду
Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Газета.Ru 17:58
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Политика
В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса
Более 70 испытаний разных способов лечения от коронавируса идут одновременно в США.
Российская газета 19:31
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Музыка
Evanescence выпустят новый альбом
Группа Evanescence пообещала поклонникам выпустить новый альбом в 2020 году. Музыканты не представляли новых песен с 2011 года.
Inc-news.ru 09:20
Энергетика
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Lenta.ru 17:51
Шоу-бизнес
В сети показали видео с праздника Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, как семья артистки празднует Пасху.
Киноафиша России 09:28
Фигурное катание
Щербакова поднялась на 3-е место в общем рейтинге ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Матч ТВ 16:44
Общество
Эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета
Нет никакой уверенности, что Россия сможет справиться с эпидемией коронавируса до конца весны текущего года.
MedikForum.ru 18:37
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Футбол
Совет серии А единогласно подтвердил намерение доиграть сезон
Совет итальянской футбольной серии А единогласно подтвердил намерение доиграть чемпионат Италии, что станет возможным, если будет получено одобрение от правительства, сообщается на сайте серии А.
РИА Новости 17:57