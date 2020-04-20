Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
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Он подтвердил, что ответственность за обеспечение медицинских учреждений всеми средствами и материалами — задача чиновников, в том числе и заместителя регионального министра здравоохранения
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

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Совет итальянской футбольной серии А единогласно подтвердил намерение доиграть чемпионат Италии, что станет возможным, если будет получено одобрение от правительства, сообщается на сайте серии А.
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