Коронавирус
REGNUMПушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
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Чиновница отругала врачей за отсутствие бахил: «Две тряпочки сшить»
Московский Комсомолецвчера в 09:50
Замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за то, что они не шьют себе бахилы
Эхо Москвывчера в 08:33
Минздрав Краснодарского края велел больницам самим шить себе бахилы
ИА Красная Весна18 апреля в 16:59
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:40, Ашберн
Общество
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Культура
Регина Тодоренко расплакалась на шоу «Маска»
По общему решению звездного жюри, свою маску сняла Панда. Под ней скрывался певец Влад Топалов.
ToDay News Ufa вчера в 23:57
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми празднует Пасху
Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
RuNews24.ru 01:11
Общество
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный до 30 апреля
Как сообщили в пенсионном фонде, работающим пенсионерам старше 65 лет будет автоматически продлен больничный лист с 20 до 30 апреля.
АиФ Карелия 17 апреля в 08:34
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 18 апреля в 15:55
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru вчера в 13:45
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews 18 апреля в 06:58
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество
В Югре умер первый заражённый коронавирусом
В Ханты-Мансийском автономном округе в больнице умер первый пациент с коронавирусом.
RT на русском 01:14
Политика
Путин прокомментировал страхи перед возрождением СССР
Преодолевать страхи и фобии по поводу возрождения СССР помогает идея объединения.
Lenta.ru вчера в 08:56
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ 17 апреля в 05:11
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru вчера в 07:41
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости вчера в 09:44
Религия
Путин поздравил россиян и православных с Пасхой
МедиаПоток вчера в 04:45
Политика
Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 20:40
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25