Политика

ИзвестияИзвестияПушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, на это указывают несколько факторов, в том числе неспособность страны справиться с коронавирусом и массовые беспорядки.
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Пушков заявил о начинающих «сыпаться» США

Rambler News Service01:10

В России заявили о начавших сыпаться США

Lenta.ru01:10

Пушков заявил, что США начали «сыпаться»

News.ruвчера в 23:25

В Совфеде считают, что США начинают «сыпаться»

Газета.Ru00:29

Пушков заявил, что США начали «сыпаться»

Московский Комсомолецвчера в 23:28

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Известия00:36

Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»

РИА Новостивчера в 23:06
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Общество

Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
4
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
7
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
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Происшествия

Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

RT на русском 01:31
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
2
Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
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Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Общество

Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

Собака.ru вчера в 10:13
56
Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
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Политика

Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений

Глава государства Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ возобновить плановую работу медучреждений.
RuNews24.ru вчера в 07:32
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
33
Происшествия

Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи

Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
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Общество

Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
1,1K
Происшествия

Внедорожник наехал на полицейских во время протестов в штате Нью-Йорк

Газета.Ru 01:49
Здоровье

У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус

В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
2
Шоу-бизнес

Константин Богомолов выложил в Сеть фото Собчак топлес

Сегодня Богомолов выложил в своём Инстаграме фотографию Собчак топлес со спины.
Paparazzi.ru вчера в 08:18
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Космос

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия вчера в 14:47
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Космос

Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
4
Здоровье

В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19

Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
12
Политика

1 июля в России объявлен выходным днем

Первое июля, на которое назначено голосование по поправкам в Конституцию РФ, будет выходным днем.
ЛОТ вчера в 10:27
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Политика

Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга

Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.
REGNUM вчера в 18:16
Общество

Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего

ИА Красная Весна вчера в 16:59
Авто

Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником

Вспомните, что однажды произошло с моделью Pathfinder - тут будет то же самое Toyota Land Cruiser Prado нового поколения построят на модульной архитектуре TNGA, которую используют все последние легковушки компании.
MotorPage.Ru вчера в 08:05
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Гаджеты

Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом

Приложение Remove China Apps, благодаря которому можно удалить со своего смартфона все китайские программы, стало хитом сети.
Shraibikus News 02:14
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Происшествия

В Кургане мужчина поджег 13 машин на стоянке автосалона

Газета.Ru 02:05
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Общество

«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках

Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
6
Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
471
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm вчера в 07:25
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Главное