Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаПушков рассказал о намерениях Турции продолжить операцию против курдов-террористов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу завил, что антитеррористическая операция «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии может начаться снова. Член Совфеда России Алексей Пушков оценил вероятность возобновления боевых действий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков считает, что Анкара готова возобновить операцию против курдов-террористов
Народные новости09:53
Пушков прокомментировал возможность возобновления турецкой операции в Сирии
Парламентская газета09:32
Пушков отметил решимость Турции полностью очистить север Сирии от курдов-террористов
Экономика сегодня10:20
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Игрок «Локомотива» Чорлука поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»
Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Музыка
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein
Кино
Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей
Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Фигурное катание
15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Экономика
Китай впервые обогнал США по числу богачей
Наука
Шестой палец впервые нашли у мадагаскарского примата
Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США) заявил, что шестой палец у руконожки обнаружили впервые.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Происшествия
Американских геев-военных избили в Хорватии за тверк в ночном клубе
На хорватском курорте Задар двух темнокожих американских военных избили за тверк в ночном клубе, сообщили в правоохранительных органах.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию
Российский дистрибьютор японского концерна Mitsubishi Motors заявил о прекращении с ноября поставок в Россию внедорожников Pajero, сообщает "Автовзгляд".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
Политика
Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита
Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Экономика
Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.