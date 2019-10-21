Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу завил, что антитеррористическая операция «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии может начаться снова. Член Совфеда России Алексей Пушков оценил вероятность возобновления боевых действий.

Пушков рассказал о намерениях Турции продолжить операцию против курдов-террористов

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