Политика

Газета.RuГазета.RuПушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter. Он также отметил, что план проведения саммита "нормандской четверки" откладывается на неопределенное время.
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Пушков: Киев не готов к разведению сил в Донбассе

News.ru13:52
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По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
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Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70

Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
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Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем

В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
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«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

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Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

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Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

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В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет

В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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