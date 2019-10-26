Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter. Он также отметил, что план проведения саммита "нормандской четверки" откладывается на неопределенное время.

Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил

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