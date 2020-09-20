Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Пушков рассказал о перспективах прихода к власти Байдена

Сенатор Алексей Пушков рассказал о перспективах прихода к власти кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В источнике
Алексей Пушковроссийский общественный деятель
Если „адская коалиция“ все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои „ценности и идеалы“ всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки.
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Пушков дал прогноз о политических «шагах» США в случае победы Байдена

РЕН ТВ20:29
Российская газета

Пушков озвучил перспективы для России от прихода Джо Байдена к власти в США

Российская газета21:30
Известия

Пушков назвал последствия для России в случае победы Байдена на выборах

Известия21:00
Lenta.ru

Пушков рассказал о перспективах прихода к власти Байдена

Lenta.ru20:41
Телеканал 360°

Пушков объяснил, как на России отразится победа Байдена на выборах в США

Телеканал 360°22:04
URA.Ru

Пушков объяснил, как победа Байдена в США отразится на России

URA.Ru20:08
РИА Новости

Пушков рассказал о перспективах прихода Байдена к власти в США для России

РИА Новости19:44

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1K

Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда17 сентября в 05:37
133

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
67

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.
Коммерсантъвчера в 09:50
4

Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости21:42
17