Сенатор Алексей Пушков рассказал о перспективах прихода к власти кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков российский общественный деятель Если „адская коалиция“ все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои „ценности и идеалы“ всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки.