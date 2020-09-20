Политика

Lenta.ruLenta.ruПушков рассказал о перспективах прихода к власти Байдена

Сенатор Алексей Пушков рассказал о перспективах прихода к власти кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Алексей Пушков
Если „адская коалиция“ все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои „ценности и идеалы“ всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru вчера в 20:08

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