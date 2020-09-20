Политика
Lenta.ruПушков рассказал о перспективах прихода к власти Байдена
Сенатор Алексей Пушков рассказал о перспективах прихода к власти кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Если „адская коалиция“ все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои „ценности и идеалы“ всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru вчера в 20:08
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Пушков озвучил перспективы для России от прихода Джо Байдена к власти в США
Российская газетавчера в 21:30
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Общество
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Борисова
Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью актера.
Bobsoccer 02:47
Авто
Ford показал первое изображение электропикапа F-150
Американский автопроизводитель опубликовал первый тизерный снимок электрической версии пикапа F-150.
32CARS.ru 01:43
Общество
Первые серьезные похолодания придут в Москву во второй декаде декабря
В Москве стоит ожидать первых серьезных похолоданий не ранее второй декады декабря.
Вести.Ru 01:55
Происшествия
Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости
Ставшее причиной неуправляемого заноса превышение скорости привело к ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС вчера в 14:42
Единоборства
Новый Хабиб выиграл бой за 17 секунд и установил рекорд UFC
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев одолел американца Джеральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178 за 17 секунд.
Lenta.ru 01:43
Экономика
Глава Латвийской железной дороги сообщил о потере грузов из России
Глава компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс сообщил о снижении объема грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты.
Коммерсантъ 02:21
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Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
Коммерсантъ 02:52
Общество
Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения
Решение принято из-за скопившихся в приграничных районах республики граждан Киргизии, которые не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.
Интерфакс вчера в 04:51
Политика
Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия 18 сентября в 22:11
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли
Одну результативную передачу у "Далласа" сделал российский нападающий Александр Радулов, а его соотечественник и одноклубник вратарь Антон Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 - в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.
РИА Новости 00:02
Общество
В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России
"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета 01:00
Общество
Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали
Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Шоу-бизнес
Исхудавшая Лолита в откровенном наряде удивила фанатов
Российская певица и телеведущая, 56-летняя Лолита Милявская на своей странице в Instagram показала себя поклонникам в смелом наряде.
Что происходит вчера в 17:06
Политика
В МИД России не согласились с заявлениями США о санкциях против Ирана
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.
RT на русском 02:21
Политика
В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2
Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM вчера в 00:44
Армия и оружие
The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов»
Российский гиперзвуковой боевой блок «Авангард» не представляет для США серьезной угрозы, считает автор статьи, опубликованной в журнале The National Interest.
РБК вчера в 22:27
Здоровье
Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России
Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в караоке-клубе в Москве
Стрельба произошла в одном из московских караоке-баров, сообщает 20 сентября РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Известия 00:57
Политика
В Кремле назвали абсурдом новую версию в деле Навального
Пресс-секретарь отметил, что версия противоречит заключению эксперта.
Evo-rus.com вчера в 02:43
Музыка
Ваенга испугалась выступления на сцене
Московский Комсомолец 18 сентября в 22:59
Шоу-бизнес
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия вчера в 14:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии
«Манчестер Юнайтед» начал сезон в чемпионате Англии с поражения. В рамках 2-го тура «Красные Дьяволы» неожиданно уступили «Кристал Пэлас».
Vprognoze.ru вчера в 16:37
Общество
Приложения TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября
Запрет на скачивание приложений WeChat и TikTok будет введен на территории США с 20 сентября.
Вечерняя Москва 18 сентября в 12:31
Игры
Sony запустила предзаказы на PlayStation 5
Актуальные Новости 17 сентября в 05:01
Шоу-бизнес
Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии
Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru вчера в 14:56
Футбол
«Барселона» обыграла «Эльче» в Кубке Гампера
Футболисты «Барселоны» в матче товарищеского турнира Кубок Жоана Гампера переиграли соперников из «Эльче».
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Фигурное катание
Фигуристка Щербакова выиграла в короткой программе на Кубке России
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Происшествия
В Брянске сын вице-губернатора Резунова попал в «пьяную» аварию
Городской32 (Брянск) вчера в 03:48
Общество
Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса
Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости вчера в 04:30