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Российская газета
Российская газета

Пушков рассказал о перспективах прихода к власти в США Джо Байдена

Россия станет "первым объектом атаки" в случае победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, вместе с которым к власти придет неолиберально-троцкистская коалиция. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Пушков предрек навязывание России ценностей США при победе Байдена на выборах

Газета.Ru21:32
РЕН ТВ

Пушков дал прогноз о политических «шагах» США в случае победы Байдена

РЕН ТВ20:29
Известия

Пушков назвал последствия для России в случае победы Байдена на выборах

Известия21:00
Lenta.ru

Пушков рассказал о перспективах прихода к власти Байдена

Lenta.ru20:41
Российская газета

Пушков рассказал о перспективах прихода к власти в США Джо Байдена

Российская газета21:30
URA.Ru

Пушков объяснил, как победа Байдена в США отразится на России

URA.Ru20:08
РИА Новости

Пушков рассказал о перспективах прихода Байдена к власти в США для России

РИА Новости19:44

Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости21:42

Marvel нашла режиссеров проекта про первую героиню-мусульманку

Создатели фильма "Плохие парни навсегда" Адиль Эль Арби и Билал Фалла назначены постановщиками сериала "Мисс Марвел", основанного на комиксах, сюжет которых строится вокруг первой в истории Marvel героини-мусульманки.
KinoNews.ruвчера в 04:51
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