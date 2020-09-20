Пушков рассказал о перспективах прихода к власти в США Джо Байдена
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Россия станет "первым объектом атаки" в случае победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, вместе с которым к власти придет неолиберально-троцкистская коалиция. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.В источнике
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