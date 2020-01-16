Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о польской задумке разделить Россию на три части. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление политика в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Пушков рассказал о польской задумке разделить Россию на три части

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