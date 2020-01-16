Политика
Мой БрянскПушков рассказал о польской задумке разделить Россию на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о польской задумке разделить Россию на три части. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление политика в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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Политика
Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева
Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Теннис
Медведев в первом круге Australian Open сыграет с американцем Тиафо
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в первом круге встретится с Уго Дельеном из Боливии, действующий победитель турнира, вторая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, третий номер ATP швейцарец Роджер Федерер посостязается с американцем Стивом Джонсоном.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Политика
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Путина о приоритете конституции над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация.
Авто
Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России
Производитель еще не делал официальных заявлений о составе комплектаций для Kia Seltos, поэтому не исключено, что топовая версия окажется гораздо богаче, чем у ключевых соперников, названных выше.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Происшествия
В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка
Происшествия
Такси с двумя девушками рухнуло с моста в реку в Челябинске
Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя протаранила бетонное ограждение и снесла электроопору на мосту, после чего рухнула в реку Миасс.
Гаджеты
Нервы дрогнули: натиск AMD EPYC вынудил Intel снизить цены на Xeon
Компания Intel решила пересмотреть ассортимент серверных процессоров Cascade Lake, а также снизить цены на старшие модели, и этот шаг вполне можно причислить к заслугам AMD.
Общество
В Петербурге установлен второй подряд температурный рекорд
В ночь на 16 января в Петербурге был зафиксирован второй подряд температурный рекорд, сообщает Северо-Западное УГМС.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам
В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Политика
Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400
Политика
Вассерман прокомментировал отставку Медведева
Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
Экономика
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.