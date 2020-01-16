Политика
Российская газетаПушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части. Он отметил, что подобную идею навязывал РФ бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский в 1990-е годы.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика
Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин
Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
Политика
Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева
Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Происшествия
При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий
Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Футбол
UEFA оценила чистый убыток клубов РПЛ в €56 млн в 2018 году
Фото: premierliga.ru Чистый убыток клубов Российской премьер-лиги в 2018 году составил в общей сложности € 56 миллионов евро, посчитали в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
Политика
Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Космос
Раскрыта природа таинственного объекта из космоса
Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Музыка
Британский продюсер заявил, что новых Beatles не будет
Успех ливерпульской «четверки» Beatles никто из нынешних музыкантов повторить не сможет, считает директор пиар-компании Bill Elms Associates Билл Элмс, 16 января сообщает РИА Новости.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Гаджеты
Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10
Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Армия и оружие
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
Политика
Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии
Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Здоровье
Роспотребнадзор учит россиян профилактике гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор в канун подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ выпустил рекомендации по профилактике.
Технологии
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
Игры
BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
Наука
Ультразвук нацелен на разрушение и уничтожение раковых клеток
Авто
На аукционе продадут кабриолет Chrysler создателя Ford Mustang
Именно LeBaron вместе с другими автомобилями, которые построены на переднеприводной платформе, помогли Якокке спасти Chrysler от банкротства, завоевав признание и любовь автолюбителей того периода.