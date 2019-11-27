Политика
РИА НовостиПушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины. Как заявил политик, Киев не стал подавать апелляцию на решение правительства Дании, которое разрешило прокладку трубопровода.
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Прогноз оправдался: Киев не стал — или не успел — оспорить решение Дании по Сев.потоку-2. 27 ноября срок для подачи аппеляции истёк. Скорее всего,в Киеве решили: переубедить датчан не удастся, реальных доводов нет. Теперь последняя надежда Украины — санкции США против проекта.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 12:56
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Пушков рассказал о последней надежде Киева остановить «Северный поток — 2»
Rambler News Serviceвчера в 13:09
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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