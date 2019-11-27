Прогноз оправдался: Киев не стал — или не успел — оспорить решение Дании по Сев.потоку-2. 27 ноября срок для подачи аппеляции истёк. Скорее всего,в Киеве решили: переубедить датчан не удастся, реальных доводов нет. Теперь последняя надежда Украины — санкции США против проекта.

Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины. Как заявил политик, Киев не стал подавать апелляцию на решение правительства Дании, которое разрешило прокладку трубопровода.

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