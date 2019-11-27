Политика
РИА НовостиПушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины. Как заявил политик, Киев не стал подавать апелляцию на решение правительства Дании, которое разрешило прокладку трубопровода.
Читать в источнике
Оценить
Прогноз оправдался: Киев не стал — или не успел — оспорить решение Дании по Сев.потоку-2. 27 ноября срок для подачи аппеляции истёк. Скорее всего,в Киеве решили: переубедить датчан не удастся, реальных доводов нет. Теперь последняя надежда Украины — санкции США против проекта.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт 12:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Общество
Путин принял участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, сообщают РИА Новости.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
МВД проведёт проверку по факту суицида в Сочи девушки-следователя
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» и об оскорблениях в свой адрес.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Авто
Украинский армейский внедорожник «Новатор» получит гражданскую версию
Потребительская версия Новатора носит условное название Novator-CV (Civilian Vehicle — гражданский транспорт), внешний вид авто целиком повторит армейский вариант, но его кузов при этом будет выполнен из менее толстой бронестали.
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Фигуристка Елизавета Туктамышева, являющаяся чемпионкой мира 2015 года, сумела выполнить во время тренировки четвертной тулуп.
Происшествия
В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу
Полиция Москвы возбудила уголовное дело против строителей, обманувших жительницу города, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Политика
Путин выслушал и обнял заплакавшую жительницу Петербурга
Общество
Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
Политика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
Автомобилистов призвали отказаться от поездок из-за ледяного дождя
Московским водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях из-за плохой погоды и гололедицы в ночь на 28 ноября.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Футбол
«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Футбол
После ВАР «Интер» вместо гола получил пенальти в свои ворота
После использования ВАР главный арбитр матча Шимон Марчиняк отменил гол, так как увидел, что атака «Интера» началась с нарушения в своей штрафной.
Игры
Разработчики No Man’s Sky подготовили крупное бесплатное обновление
Hello Games подготовила восьмое бесплатное обновление для космического симулятора No Man’s Sky.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Общество
Как сделать 31 декабря выходным, рассказали в Роструде
В Роструде пояснили: если работодатель не против дополнительного дня отдыха, он может его предоставить. Тогда 31 декабря будет выходным.
Общество
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Единоборства