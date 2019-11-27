Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины. Как заявил политик, Киев не стал подавать апелляцию на решение правительства Дании, которое разрешило прокладку трубопровода.
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Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

РИА Новости13:10

Пушков рассказал о последней надежде Украины, выступающей против «Северного потока — 2»

ФАН12:43

Пушков рассказал о последней надежде Киева в борьбе с «Северным потоком — 2»

Известия14:54

Пушков рассказал о последней надежде Киева остановить «Северный поток — 2»

Rambler News Service13:09

Пушков о разрешении Дании для «Северного потока – 2»: Киев сдался

REGNUM14:18

Пушков назвал санкции против «Северного потока — 2» последней надеждой Украины

Life.ru14:01

Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру15:05
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Футбол

Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом»

Главный тренер петербургского «Зенита» прокомментировал победу над французским «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 15:56
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Экономика

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
Интерфакс вчера в 09:43
Происшествия

Мужчина в Туле пострадал от взрыва рядом с автомобилем

РБК 06:22
Армия и оружие

Российские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи

В сентябре стало известно, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России облетели Балтийское море, во время полета их попеременно сопровождали истребители пяти разных государств.
Lenta.ru 05:11
Политика

Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту.
Pravda.Ru 05:29
Политика

Зеленский заявил, что готов к любым переговорам в нормандском формате

Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Киев готов к проведению 9 декабря в Париже переговоров в рамках "нормандской четверки", причем в любом формате.
Московский Комсомолец 15:57
Футбол

Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России

Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Metaratings 15:33
Происшествия

В Иркутске наградили школьника, спасшего девочку от педофила

RT на русском 08:00
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Lenta.ru 05:23
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России вчера в 05:13
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Woman.ru вчера в 10:01
Наука

Обновленный Большой адронный коллайдер запустится с задержкой в два года

Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC) — это самый мощный ускоритель элементарных частиц.
N+1 вчера в 08:25
Происшествия

В Москве пожарные распилили трехметровый забор для спасения кошки

Помощь сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы понадобилась кошке, которая на заборе высотой почти три метра проткнула лапу арматурой, вместе с фрагментом забора животное доставили в ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧСиПБ.
РИА Новости 13:30
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Армия и оружие

Гиперзвуковая ракета «Циркон» рушит морское господство Запада

Информация о скорой постановке на вооружение Военно-морского флота России новейших гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет 3M22 «Циркон» вызвала на Западе состояние, близкое к панике.
REGNUM 15:03
Политика

В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа

Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Российская газета 13:01
Энергетика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily вчера в 13:22
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 25 ноября в 09:22
Шоу-бизнес

Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

Телеканал 360° 08:53
Технологии

Valve заявила о прекращении производства Steam Controller

3DNews 15:39
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Автоновости дня вчера в 02:23
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Журнал Авто.ру 25 ноября в 08:34
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