Политика
РИА НовостиПушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины. Как заявил политик, Киев не стал подавать апелляцию на решение правительства Дании, которое разрешило прокладку трубопровода.
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Футбол
Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом»
Главный тренер петербургского «Зенита» прокомментировал победу над французским «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Экономика
Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи
В сентябре стало известно, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России облетели Балтийское море, во время полета их попеременно сопровождали истребители пяти разных государств.
Политика
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту.
Политика
Зеленский заявил, что готов к любым переговорам в нормандском формате
Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Киев готов к проведению 9 декабря в Париже переговоров в рамках "нормандской четверки", причем в любом формате.
Футбол
Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России
Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Происшествия
В Иркутске наградили школьника, спасшего девочку от педофила
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Наука
Обновленный Большой адронный коллайдер запустится с задержкой в два года
Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC) — это самый мощный ускоритель элементарных частиц.
Происшествия
В Москве пожарные распилили трехметровый забор для спасения кошки
Помощь сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы понадобилась кошке, которая на заборе высотой почти три метра проткнула лапу арматурой, вместе с фрагментом забора животное доставили в ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧСиПБ.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» рушит морское господство Запада
Информация о скорой постановке на вооружение Военно-морского флота России новейших гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет 3M22 «Циркон» вызвала на Западе состояние, близкое к панике.
Политика
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Энергетика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.