Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины. Как заявил политик, Киев не стал подавать апелляцию на решение правительства Дании, которое разрешило прокладку трубопровода.

Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

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