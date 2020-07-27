Зеленский тянет время. Соглашения он выполнить не может и не хочет. Заявить Берлину и Парижу о своем отказе боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его. Пересмотреть соглашения ему не дадут. Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, поскольку документ содержателен и включает в себя исчерпывающие формулировки. Ранее в российском МИД констатировали, что Украина фактически вышла из Минских соглашений.

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