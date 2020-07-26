Зеленский тянет время. Соглашения он выполнить не может и не хочет. Заявить Берлину и Парижу о своем отказе боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его. Пересмотреть соглашения ему не дадут. Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры.