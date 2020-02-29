Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.

Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану

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Общество Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.

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Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

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Шоу-бизнес Эксперт объяснил секрет «вечной молодости» Ротару Как ранее писал «Рамблер», по словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, София Ротару перед концертами придерживается особого режима питания и активно занимается физическими упражнениями, что помогает ей выглядеть на сцене гораздо моложе своих лет.

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Технологии Facebook Messenger получит переработанный интерфейс По сообщениям сетевых источников, популярное приложение для обмена сообщений Facebook Messenger получит обновлённый дизайн интерфейса, который упростит процесс взаимодействия с мессенджером.