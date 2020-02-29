Политика
РИА НовостиПушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
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Политика
В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
Наука
Показана роль поперечного свода стопы
С помощью различных экспериментов и создания математических моделей, учёные пришли к выводу, что на продольный свод приходится лишь 25% жёсткости стопы, остальные 75% контролирует поперечная арка.
Общество
Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Космос
У Земли появился второй спутник
«Астероид мчится с тем же периодом, что и Земля, не уходя от нее далеко, создает временную орбиту», — заметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
Футбол
Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение
Здоровье
Разорительная инфекция. Как коронавирус отразится на мировой экономике
Как рассказали в Роспотребнадзоре, петербургские ученые в рекордные сроки разработали тест-систему.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Общество
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Футбол
Александр Дюков: «Надеюсь, в марте подпишем контракт с Черчесовым»
Приводим наиболее важные высказывания главы российского футбола Александр Дюков побывал в студии телеканала «Матч ТВ».
Общество
Россияне затравили устроившую смертельную банную вечеринку блогершу
Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли трое гостей и несколько человек пострадали.
Политика
Украинцам ужесточили правила поездок в Россию
С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Шоу-бизнес
Эксперт объяснил секрет «вечной молодости» Ротару
Как ранее писал «Рамблер», по словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, София Ротару перед концертами придерживается особого режима питания и активно занимается физическими упражнениями, что помогает ей выглядеть на сцене гораздо моложе своих лет.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Игры
InnerSpace стала временно бесплатной в Epic Games Store
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Технологии
Facebook Messenger получит переработанный интерфейс
По сообщениям сетевых источников, популярное приложение для обмена сообщений Facebook Messenger получит обновлённый дизайн интерфейса, который упростит процесс взаимодействия с мессенджером.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.