Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
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Пушков оценил просьбу Эрдогана не вмешиваться Путина в конфликт в Сирии

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Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

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Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану

РИА Новости10:39
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В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
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Показана роль поперечного свода стопы

С помощью различных экспериментов и создания математических моделей, учёные пришли к выводу, что на продольный свод приходится лишь 25% жёсткости стопы, остальные 75% контролирует поперечная арка.
ToDay News Ufa 07:41
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Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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У Земли появился второй спутник

«Астероид мчится с тем же периодом, что и Земля, не уходя от нее далеко, создает временную орбиту», — заметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
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Nvidia выпустила новые видеокарты с большим количеством ядер CUDA

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Сергей Лазарев прокомментировал свой конфликт с Симоном Осиашвили

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Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 13:39
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«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 15:41
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Lenta.ru вчера в 06:23
Общество

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
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Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе

РИА Новости 15:09
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Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение

Российская газета 27 февраля в 05:26
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Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

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Разорительная инфекция. Как коронавирус отразится на мировой экономике

Как рассказали в Роспотребнадзоре, петербургские ученые в рекордные сроки разработали тест-систему.
Телеканал Санкт-Петербург 12:47
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:12
Общество

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 13:24
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Футбол

Александр Дюков: «Надеюсь, в марте подпишем контракт с Черчесовым»

Приводим наиболее важные высказывания главы российского футбола Александр Дюков побывал в студии телеканала «Матч ТВ».
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Общество

Россияне затравили устроившую смертельную банную вечеринку блогершу

Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли трое гостей и несколько человек пострадали.
Lenta.ru 06:15
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Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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Эксперт объяснил секрет «вечной молодости» Ротару

Как ранее писал «Рамблер», по словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, София Ротару перед концертами придерживается особого режима питания и активно занимается физическими упражнениями, что помогает ей выглядеть на сцене гораздо моложе своих лет.
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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
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Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
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InnerSpace стала временно бесплатной в Epic Games Store

3DNews 27 февраля в 13:53
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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Технологии

Facebook Messenger получит переработанный интерфейс

По сообщениям сетевых источников, популярное приложение для обмена сообщений Facebook Messenger получит обновлённый дизайн интерфейса, который упростит процесс взаимодействия с мессенджером.
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Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM вчера в 21:49
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