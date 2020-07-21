Политика
РИА НовостиПушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране, вероятнее всего, ухудшится.
Известия 19:51
Политика
«Я желаю Фургалу удачи»: Дегтярев дал первую пресс-конференцию в статусе врио губернатора
Первым делом врио губернатора спросили, что он будет делать с протестующими против отставки Сергея Фургала (в это время они как собрались у администрации региона - прим. ред.).
Накануне.Ru 08:49
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Политика
Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2»
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
ТАСС 19:00
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru 15:02
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна вчера в 15:15
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru 16:45
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 02:29
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
Происшествия
Суд оправдал жителя Якутии, обвиняемого в двойном убийстве
Верховный суд Якутии на основании вердикта присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство.
РИА Новости 09:53
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Здоровье
Онищенко предупредил об опасности эпидемии гриппа в новом учебном году
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал, что осенью и зимой коронавирус не будет таким страшным, как сезонные простуды и грипп.
Говорит Москва 09:35
Футбол
Ральф Рангник не возглавит «Милан»
Марк Косик, агент немецкого специалиста Ральфа Рангника, сообщил, что его клиент не будет работать в «Милане».
Чемпионат 16:52
Армия и оружие
В НАТО рассказали о намерениях сбивать российские Су-57
На Западе рассказали о намерениях сбивать российские Су-57 при помощи «Тайфунов».
Avia.pro 10:26
Происшествия
За пожар в общежитии Сахалинской ГРЭС осужден руководитель структуры «Мосэнерго»
Суд установил, 25 апреля 2019 года подсудимый в нарушение установленных требований не обеспечил соблюдение пожарной безопасности в быстровозводимом модульном общежитии №7 вахтового поселка, располагавшегося на строительной площадке Сахалинской ГРЭС-2, что привело к гибели 3 лиц и причинению тяжкого вреда здоровью еще одного человека.
Сахалин.Инфо 17:14
Наука
Ученые РФ впервые в мире расшифровали геном гриба, поражающего лен
Геном гриба Fusarium oxysporum f.sp. lini, вызывающего фузариоз, содержит более 14 тысяч генов.
Evo-rus.com 03:18
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Кино
Летний кинотеатр откроется 1 августа в Парке Горького
Москва 24 08:00
Игры
Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23
Общество
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Происшествия
Глава Октябрьского района Барнаула повздорил с полицией за езду по трассе без водительских прав?
Telegram-канал «Ненегреев» приводит схожие сведения: лишенный права на управление транспортным средством глава района якобы находился за рулем автомобиля, когда его остановили сотрудники полиции в районе Камня-на-Оби.
Банкфакс 03:44
Здоровье
Бубонная чума приблизилась к границам России
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму.
URA.Ru 09:07
Экономика
Рынок акций США открылся ростом индексов
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.
ТАСС 09:54
Автоспорт
Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных
Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news 16:54
Космос
Учёные открыли десятилетие покорения Марса
Планы других стран Полёт "Настойчивости" на Марс – это лишь один из многих проектов, которые планируется реализовать в этом десятилетии.
Газета Metro вчера в 12:53
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru вчера в 14:04