с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".

Политика Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада» Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения. 3

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 1,1K

Общество Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 55

Здоровье Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.

Политика «Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.

Общество Особое мнение: Дмитрий Быков Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.

Футбол Роналду вышел на второе по количеству голов в официальных матчах Португалец достиг отметки в 734 гола в официальных матчах на всех уровнях, будь то сборная или клубные соревнования.

Происшествия ВМС США сообщили о пожаре еще на одном десантном вертолетоносце Пожар произошел на борту универсального десантного корабля (УДК) «Кирсардж» (LHD 3 Kearsarge) который проходил ремонт и восстановление технической готовности на верфи General Dynamics NASSCO (National Steel and Shipbuilding Company), сообщает сайт Defense News.

Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 105

Футбол Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России «Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля. 153

Футбол «Милан» продлил контракт с тренером Пиоли "Милан" продлил контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает пресс-служба "россонери".

Футбол «Астон Вилла» победила «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Здоровье В РФ определили регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом Чукотка является лидером среди российских регионов по уровню заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром алкогольной зависимости.

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 5