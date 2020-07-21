с чего всё началось

В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их „летающим Чернобылем“. А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР „Минитмен“, это что — гуманное оружие или „ангелы с небес“? К сведению Биллингсли: это и есть оружие „Судного дня“

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".

Политика Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям. 104

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 5

Футбол Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по числу мячей в официальных играх.

Авто Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит. 10

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 24

Общество Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. 90

Путешествия Россиянам предложили платить за отдых в России В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс». 90

Происшествия В Самарской области задержали замглавы местного управления ФССП Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Самарской области задержана по делу о превышении должностных полномочий, говорится в сообщении во вторник на сайте СК РФ. 64

Политика Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада» Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения. 72

Общество На Алтае продлили режим безопасного поведения для пожилых Барнаул, 22 июля 2020, 08:00 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, продлили режим безопасного поведения для пожилых. 1

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 826

Общество Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. 31

Политика Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».

Хоккей У семи хоккеистов ЦСКА выявили коронавирус Отмечается также, что с момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус. 13

Политика Британия опубликовала доклад о вмешательстве России 1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран. 398

Общество В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 83