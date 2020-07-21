Политика
РИА НовостиПушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их „летающим Чернобылем“. А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР „Минитмен“, это что — гуманное оружие или „ангелы с небес“? К сведению Биллингсли: это и есть оружие „Судного дня“
— Алексей Пушков, российский общественный деятельПятый канал 00:55
с чего всё началось
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере резко осадил специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, потребовавшего, чтобы Россия отказалась от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.Московский Комсомолецвчера в 16:20
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