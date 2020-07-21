с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".

Футбол «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года Руководство ФК «Милан» решило оставить Стефано Пиоли на посту главного тренера и продлить с ним контракт.

Общество Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него. 22

Армия и оружие ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР Подконтрольные Киеву вооруженные формирования пять раз за истекшие сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике.

Экономика Акции Qiwi на Мосбирже выросли на фоне новостей об отмене SPO Акции компании выросли на фоне новостей о том, что акционеры Qiwi решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в рамках которого предполагалось продать до 12,5% компании.

Происшествия Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М» Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию. 2

Культура Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский". 29

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 95

Общество Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». 116

Политика В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. 75

Здоровье Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способы избавиться от боли в спине.

Гаджеты Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000 Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel. 8

Экономика Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение. 61