Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПушков назвал «диагнозом» слова Турчинова о сбитом в Иране Boeing

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «диагнозом» слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, призвавшего привлечь к ответственности Россию за сбитый Ираном украинский Boeing.
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Алексей Пушков
Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИА Новороссия вчера в 14:06

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