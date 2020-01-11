Политика
Rambler News ServiceПушков назвал «диагнозом» слова Турчинова о сбитом в Иране Boeing
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «диагнозом» слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, призвавшего привлечь к ответственности Россию за сбитый Ираном украинский Boeing.
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Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИА Новороссия вчера в 14:06
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Пушков назвал «диагнозом» призыв Турчинова наказать РФ за сбитый в Иране Boeing
Известиявчера в 14:20
Пушков назвал «диагнозом» призыв Турчинова привлечь Россию за гибель Boeing-737
Пятый каналвчера в 14:14
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