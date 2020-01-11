Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «диагнозом» слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, призвавшего привлечь к ответственности Россию за сбитый Ираном украинский Boeing.

Пушков назвал «диагнозом» слова Турчинова о сбитом в Иране Boeing

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