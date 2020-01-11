Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
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Алексей Пушков
Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИА Новороссия 14:06

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