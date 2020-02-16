Политика

Газета.RuГазета.RuПушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Читать в источнике
Комментировать467

Подробнее о событии

Пушков о санкциях: Евросоюз попал в собственную ловушку

REGNUM00:16

Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку

РИА Новостивчера в 16:28

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Российская газетавчера в 19:35

Пушков прокомментировал заявление Макрона об антироссийских санкциях

RT на русскомвчера в 18:48

«Ловец попал в собственную ловушку». Пушков отреагировал на слова Макрона про санкции

Life.ruвчера в 17:21

ЕС попал в ловушку собственных санкций — Пушков

Красная веснавчера в 16:55

Пушков прокомментировал заявление Макрона о санкциях против России

РЕН ТВвчера в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия

На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом

В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Вести.Ru 02:23
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Происшествия

В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Футбол

«Барселона» ещё не получила разрешения на покупку форварда

Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил разрешения на приобретение нападающего вне трансферного окна.
Soccer.ru 01:57
Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

YA62.ru вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер решила продолжить издеваться над семьей Шукшиных

Экспресс газета 01:14
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Культура

Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»

Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Народные новости вчера в 18:24
Футбол

«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Норвичем»

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Норвич» 15 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Красная весна вчера в 18:10
Футбол

«Манчестер Сити» может лишиться чемпионства 2014 года

«Горожане» могут лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за финансовых махинаций, после того как УЕФА наложил на клуб запрет на выступления в ЛЧ в предстоящих двух сезонах.
ODDS.ru 02:56
Кино

Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».
Афиша Daily 14 февраля в 09:19
Футбол

Арустамян рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Тедеско

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян высказался о победе «Спартака» в Кубке Париматч Премьер в Катаре.
RT на русском вчера в 05:05
Общество

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

RT на русском вчера в 23:23
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Футбол

«Валенсия» и Торрес не могут согласовать новый контракт. Хавбеком интересуются «Реал», «Юве» и «Боруссия»

Ранее стало известно, что хавбека хочет купить «Реал». Также им интересуются «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».
Sports.ru вчера в 23:21
Политика

Житель ЛНР заявил в украинском эфире, что ничего не ждет от Украины

Как отметил Александр, на территории ЛНР показывают украинские каналы, но жители от Украины ничего не ждут.
Красная весна вчера в 05:20
Биатлон

Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
РИА Новости 02:01
Культура

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

Коммерсантъ 03:33
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Газета.Ru вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми улетел в отпуск без Аллы Пугачевой

Юморист, шоумен Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отправился в отпуск без супруги – звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.
Слово и Дело 01:59
Происшествия

В Челябинске таксист сбил детей, перебегавших дорогу

Южноуральская панорама 03:36
Футбол

Кафу: у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Думаю, у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч».
Чемпионат 02:53
Кино

Эмоционально: режиссер «Джокера» поделился снимками с последнего дня съемок

Свой пост режиссер сопроводил таким сообщением: Все эти фото были сделаны во время последнего дня съемок.
Popcornnews.ru 14 февраля в 05:40
Биатлон

«Верю Жене»: Лишенный олимпийской медали Малышко об Устюгове

Ранее стало известно, что Устюгов был обвинен в нарушении антидопинговых правил. Российского спортсмена дисквалифицировали на два года.
РЕН ТВ вчера в 14:28
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Политика

Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
REGNUM вчера в 12:23
Общество

На Первом канале показали пародию на Мишустина

Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН.
Lenta.ru вчера в 18:06
Происшествия

В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие

Коммерсантъ вчера в 13:50
Культура

Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Газета.Ru 14 февраля в 01:41
Армия и оружие

В России завершены испытания перспективной торпеды

Аргументы и Факты 14 февраля в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное