Политика
Газета.RuПушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
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Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Происшествия
В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Футбол
«Барселона» ещё не получила разрешения на покупку форварда
Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил разрешения на приобретение нападающего вне трансферного окна.
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер решила продолжить издеваться над семьей Шукшиных
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Культура
Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»
Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Футбол
«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Норвичем»
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Норвич» 15 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
«Манчестер Сити» может лишиться чемпионства 2014 года
«Горожане» могут лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за финансовых махинаций, после того как УЕФА наложил на клуб запрет на выступления в ЛЧ в предстоящих двух сезонах.
Кино
Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».
Футбол
Арустамян рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Тедеско
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян высказался о победе «Спартака» в Кубке Париматч Премьер в Катаре.
Общество
Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Футбол
«Валенсия» и Торрес не могут согласовать новый контракт. Хавбеком интересуются «Реал», «Юве» и «Боруссия»
Ранее стало известно, что хавбека хочет купить «Реал». Также им интересуются «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».
Политика
Житель ЛНР заявил в украинском эфире, что ничего не ждет от Украины
Как отметил Александр, на территории ЛНР показывают украинские каналы, но жители от Украины ничего не ждут.
Биатлон
Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми улетел в отпуск без Аллы Пугачевой
Юморист, шоумен Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отправился в отпуск без супруги – звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.
Происшествия
В Челябинске таксист сбил детей, перебегавших дорогу
Футбол
Кафу: у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч»
Думаю, у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч».
Кино
Эмоционально: режиссер «Джокера» поделился снимками с последнего дня съемок
Свой пост режиссер сопроводил таким сообщением: Все эти фото были сделаны во время последнего дня съемок.
Биатлон
«Верю Жене»: Лишенный олимпийской медали Малышко об Устюгове
Ранее стало известно, что Устюгов был обвинен в нарушении антидопинговых правил. Российского спортсмена дисквалифицировали на два года.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Политика
Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
Общество
На Первом канале показали пародию на Мишустина
Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН.
Происшествия
В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие
Культура
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Армия и оружие