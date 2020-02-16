Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.

Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Происшествия В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.

Культура Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе» Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".

Футбол «Манчестер Сити» может лишиться чемпионства 2014 года «Горожане» могут лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за финансовых махинаций, после того как УЕФА наложил на клуб запрет на выступления в ЛЧ в предстоящих двух сезонах.