Политика

Газета.RuГазета.RuПушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Читать в источнике
Комментировать372

Подробнее о событии

Пушков о санкциях: Евросоюз попал в собственную ловушку

REGNUM00:16

Пушков прокомментировал заявление Макрона о санкциях против России

РЕН ТВвчера в 21:21

Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку

РИА Новостивчера в 16:28

Пушков прокомментировал заявление Макрона об антироссийских санкциях

RT на русскомвчера в 18:48

«Ловец попал в собственную ловушку». Пушков отреагировал на слова Макрона про санкции

Life.ruвчера в 17:21

ЕС попал в ловушку собственных санкций — Пушков

Красная веснавчера в 16:55

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Российская газетавчера в 19:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Футбол

СМИ узнали, кто может возглавить «Ман Сити» в случае ухода Гвардиолы

Ранее в СМИ сообщили, что Гвардиола может покинуть «Ман Сити» в конце текущего сезона и возглавить «Ювентус» или «Барселону».
Матч ТВ 00:25
Экономика

Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
КузПресс вчера в 20:00
Футбол

Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
Soccer.ru вчера в 05:53
Происшествия

Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета 14 февраля в 03:41
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

РБК вчера в 23:48
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Здоровье

Более 50 исследований уже провели на новом аппарате МРТ в Зарайске

РИАМО 14 февраля в 07:36
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Спорт

Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом

Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров.
Спорт-Экспресс вчера в 15:56
Армия и оружие

В Эстонии оценили военную угрозу России

Ferra вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия вчера в 08:40
Происшествия

В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
РИА Новости 01:27
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
DixiNews 13 февраля в 07:27
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Экономика

В Якутии договорились о строительстве моста через Лену

4. Одним из участников проекта станет «Ростех» Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписано с консорциумом госкорпорации «Ростех» и группой «ВИС».
Lenta.ru 14 февраля в 07:45
Биатлон

Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Известия вчера в 03:56
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия 14 февраля в 17:52
Общество

В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
REGNUM вчера в 07:12
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Чемпионат вчера в 14:48
Армия и оружие

Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России

Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Lenta.ru вчера в 09:52
Хоккей

Хет-трик Яшкина принес московскому «Динамо» пятую победу подряд в КХЛ

Газета.Ru вчера в 15:14
Биатлон

Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
News.ru вчера в 10:31
Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

Коммерсантъ 14 февраля в 13:44
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва 14 февраля в 19:59
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное