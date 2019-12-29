с чего всё началось

Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом.

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter. Варшава хочет скрыть неудобную для себя правду о начале Второй мировой войны, добавил Пушков.

Общество Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.

Хоккей Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.

Общество Путин повысил МРОТ на 850 рублей Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России увеличивается минимальный размер оплаты труда.

Происшествия Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.

Шоу-бизнес Дочь Тимати покусала свою бабушку Многие фолловеры Симоны Яковлевны считают, что это уже откровенный перебор. Ранее дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик.

Армия и оружие США усилили военную активность у берегов Чукотки Ранее на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу сообщил о подготавливаемой США к 2022 году антироссийской инициативы «четыре по тридцать», которая предусматривает наращивание сил в Европе по схеме: в 30-суточную готовности иметь к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

Хоккей Форвард США ждет жесткой игры с Россией на МЧМ Нападающий молодежной сборной США по хоккею Артур Калиев поделился ожиданиями от матча группового этапа молодежного чемпионата мира против команды России, передает ТАСС.

Космос «Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.

Спорт Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Политика Посол России в Польше был вызван в польский МИД Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.