Политика
Красная веснаПушков: слова Путина задели Варшаву за живое
Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter. Варшава хочет скрыть неудобную для себя правду о начале Второй мировой войны, добавил Пушков.
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Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 19:47
с чего всё началось
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал реакцию Варшавы на заявление президента РФ Владимира Путина, назвавшего главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей".РЕН ТВвчера в 20:56
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Телеканал 360°вчера в 05:27
«Грязное пятно»: Сенатор объяснил жёсткие слова Путина о польском после-антисемите
Царьградвчера в 07:11
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