Политика
Красная веснаПушков: слова Путина задели Варшаву за живое
Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter. Варшава хочет скрыть неудобную для себя правду о начале Второй мировой войны, добавил Пушков.
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Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 19:47
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Пушков прокомментировал реакцию Польши на слова Путина о после-антисемите
Российская газетавчера в 20:11
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