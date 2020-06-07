Политика
Газета.RuПушков упрекнул США в поддержке террористов
Члена Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом. Сенатор ответил на публикацию бывшего посла на своей странице в Twitter.
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Пушков резко отреагировал на заявление экс-посла США о «маленьких зеленых человечках» из РФ
Аргументы неделивчера в 14:57
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Энергетика
Минск направил письмо Газпрому с предложениями по поставкам газа
Минск, 5 июня 2020, 10:52 — REGNUM Министерство энергетики Белоруссии направило письмо Газпрому с предложениями по условиям поставок газа в текущем году, сообщили 5 июня в ведомстве.
REGNUM 05 июня в 03:52
Происшествия
Мост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей
Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.
RT на русском вчера в 23:53
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Общество
Мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии
В республике выявили 27 новых случаев заболевания В Удмуртии подтвердили 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 01:11
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
Кино
Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»
Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
Технологии
Эксперты объяснили, почему на компьютерах опасно держать Windows 7
Эксперты объяснили, почему на компьютерах опасно держать старую операционную систему Windows 7. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:06
Кино
Премьера «Довода» станет причиной открытия 90% кинотеатров
Представители компании АМС сообщают, что если после открытия кинотеатров хоть у одного посетителя будет обнаружен коронавирус нового типа, просмотровые залы будут вынуждены вновь закрыть свои двери.
NewInform 05 июня в 10:57
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
Кино
Гусева призналась, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»
Территория новостей 04 июня в 02:08
Здоровье
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК вчера в 09:18
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Здоровье
Диетолог рассказала о самом опасном супе
Известия 05 июня в 01:04
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика
Чехия высылает двух российских дипломатов
Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса 05 июня в 08:44
Здоровье
Назван срок поступления в больницы препарата от коронавируса
Препарат для лечения осложнений от коронавирусной инфекции биотехнологической компании Biocad может поступить в больницы России через три недели.
ИА Красная Весна вчера в 17:03
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус 05 июня в 15:41
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 05 июня в 00:58
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Космос
Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов
Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Рамблер 05 июня в 07:13
Происшествия
В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины
ТАСС вчера в 23:31
Общество
Малышева оценила число бессимптомных носителей коронавируса
Во всем мире не менее 50% людей являются бессимптомными носителями коронавируса.
URA.Ru вчера в 23:35