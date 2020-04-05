Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПушков высмеял американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран мира к эпидемии. Ранее политолог и историк Владимир Корнилов опубликовал в твиттере прошлогодний рейтинг от Института Хопкинса. В списке на первых двух местах оказались США и Великобритания.
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Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

URA.Ruвчера в 23:30

Пушков оценил американский рейтинг готовности стран к эпидемиям

Российская газетавчера в 22:31

Пушков высмеял американский рейтинг готовности стран к эпидемии

РИА Новостивчера в 20:15

Пушков посмеялся над рейтингом готовности к эпидемии, где в лидерах США

REGNUMвчера в 21:06

Пушков высмеял рейтинг США о готовности стран к эпидемии

РЕН ТВвчера в 21:05

«В жизни всё иначе». Пушков высмеял американские рейтинги готовности к эпидемии

Life.ruвчера в 21:34

Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Известиявчера в 18:57
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Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Происшествия

Пять районов Киева остались без связи

В результате происшествия без связи остались Деснянский, Днепровский, Дарницкий, Оболонский и Подольский районы.
Российская газета 05:34
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Коммерсантъ 05:54
Общество

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Коммерсантъ 05:45
Общество

Куйвашев увеличил список работающих во время карантина организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о расширении списка организаций, которым разрешена работа во время карантина.
Уральский меридиан 05:15
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 03 апреля в 11:47
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости вчера в 13:57
Общество

Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
9111.ru вчера в 05:15
Футбол

Хавбек «Крыльев Советов» выразил недовольство судейством в РПЛ

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан выразил недовольство судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 03:50
Общество

Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности

Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
Бухгалтерия.ру 02 апреля в 04:35
Происшествия

В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус

Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:51
Здоровье

В Челябинской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Подтверждены на 5 апреля уже 27 случаев заболевания.
74.ru 02:40
Технологии

Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев

The GEEK 05:19
Происшествия

11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске

По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Родные берега (Новосибирск) 01:38
Общество

Доктор Комаровский рассказал о своих действиях при симптомах COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:10
Происшествия

Арестован вице-губернатор Кировской области

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
RT на русском вчера в 08:23
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Российский врач-вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с китайским коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 22:21
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
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