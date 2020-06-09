Политика

ИзвестияИзвестияПушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

«Расизм не у нас, а в США»: Пушков ответил историку из Принстона на выпад о России

Телеканал 360°02:13

Пушков одернул американского историка, нашедшего расизм в России

Московский Комсомолец02:09

Пушков поставил на место историка, нашедшего расизм в России

URA.Ru00:47

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Известия00:16

Пушков посоветовал историку из США «не лезть в проблему расизма» в России

REGNUM00:03

Сенатор Пушков ответил на слова американского историка о «расизме» в России

ФАНвчера в 23:39

Пушков высмеял слова историка из США о России

РИА Новостивчера в 23:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:07, Ашберн
Происшествия

После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело

Комсомольская правда вчера в 19:14
5
Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
29
Общество

За сутки в России выявили 8595 случаев заражения коронавирусом

Всего за время пандемии в РФ было выявлено 485 253 случаев коронавирусной инфекции, показатель прироста за сегодняшний день составил 1,8 процента, что несколько ниже вчерашней цифры, представлявшей собой 1,9 процента.
Территория новостей 04:03
Армия и оружие

На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела

Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM 07 июня в 17:59
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Здоровье

За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
Аргументы и Факты - Алтай 02:29
251
Здоровье

В Прикамье выявлено 65 новых заболевших коронавирусом

В Пермском крае за сутки было выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 43 человека проходят лечение в больницах, 22 - находятся на дому под наблюдением врачей.
Новости Перми 03:45
22
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав России подготовил проект о внесении изменений порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей.
Телеканал UTV 06 июня в 04:33
1,2K
Кино

Кадр из фильма «Охотник на монстров»: Новое оружие для Миллы Йовович

В сети появился новый кадр из приключенческой картины «Охотник на монстров» — экранизации одноименной видеоигры.
КиноПоиск 03:03
Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
741
Политика

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
3,4K
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
52
Экономика

ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 03:53
Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

РИА Новости 02:44
Общество

Мишустин назвал дату открытия туристического сезона

Мишустин напомнил, что уже неделю, с 1 июня, во многих регионах работают санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
TV BRICS вчера в 05:04
476
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
12
Происшествия

У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус

Случаи выявлены в Симферополе, Феодосии и Керчи, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости Крым 03:22
Общество

8595 человек в России за сутки заразились коронавирусом

8595 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом 9 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.
Сиб.фм 03:37
231
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
325
Общество

Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
166
Общество

Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались

За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.
Частник.Ru 03:33
Армия и оружие

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
5
Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
17
Происшествия

Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
5
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
69
Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
252
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,6K
Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

РИА Новости 01:53
Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
11
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное