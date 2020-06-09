Политика
ИзвестияПушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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Происшествия
После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело
Комсомольская правда вчера в 19:14
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Общество
За сутки в России выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
Всего за время пандемии в РФ было выявлено 485 253 случаев коронавирусной инфекции, показатель прироста за сегодняшний день составил 1,8 процента, что несколько ниже вчерашней цифры, представлявшей собой 1,9 процента.
Территория новостей 04:03
Армия и оружие
На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела
Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM 07 июня в 17:59
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Здоровье
За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
Аргументы и Факты - Алтай 02:29
Здоровье
В Прикамье выявлено 65 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае за сутки было выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 43 человека проходят лечение в больницах, 22 - находятся на дому под наблюдением врачей.
Новости Перми 03:45
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования водителей
Минздрав России подготовил проект о внесении изменений порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей.
Телеканал UTV 06 июня в 04:33
Кино
Кадр из фильма «Охотник на монстров»: Новое оружие для Миллы Йовович
В сети появился новый кадр из приключенческой картины «Охотник на монстров» — экранизации одноименной видеоигры.
КиноПоиск 03:03
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Политика
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Экономика
ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике
Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 03:53
Общество
Мишустин назвал дату открытия туристического сезона
Мишустин напомнил, что уже неделю, с 1 июня, во многих регионах работают санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
TV BRICS вчера в 05:04
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Происшествия
У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус
Случаи выявлены в Симферополе, Феодосии и Керчи, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости Крым 03:22
Общество
8595 человек в России за сутки заразились коронавирусом
8595 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом 9 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.
Сиб.фм 03:37
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.
Частник.Ru 03:33
Армия и оружие
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
Происшествия
Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка
Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
РИА Новости 01:53
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58