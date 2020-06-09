Политика
ИзвестияПушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 00:58, Ашберн
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия
Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы
Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Смоленской площади.
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
РБК вчера в 23:33
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК вчера в 14:26
Общество
В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»
По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru вчера в 15:18
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество
Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:54
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
Новая школа появится в Южно-Сахалинске
Что касается первого вопроса, то кроме парковочных мест, которые предусмотрены при строительстве новых домов, зарезервирован земельный участок под многоуровневую парковку на 500 мест.
ТИА Острова вчера в 20:24
Общество
В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса
Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM вчера в 02:00
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Тарантас Ньюс вчера в 03:18
Экономика
ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
ТАСС 00:17
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Космос
Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС
Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru вчера в 04:34
Общество
Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали из-за заражения коронавирусом
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поместили в горбольницу №40 из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:39
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста вчера в 08:36
Общество
Сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС
По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, задержки связаны с вступлением в силу новых таможенных правил и несовершенствами программного обеспечения службы.
Коммерсантъ 00:35
Футбол
Переход Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срыва
Soccer.ru вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
Тбилиси, 8 июня 2020, 22:19 — REGNUM В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс».
REGNUM вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой
Мария Шейх стала мамой очаровательной дочурки, только вот ее имя пока держит в секрете.
StarHit.ru вчера в 06:35
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608
Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.
NewInform вчера в 10:23
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 07 июня в 13:42