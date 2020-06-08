Политика
ИзвестияПушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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Чернокожий историк из США нашел расизм в России, а «виноват во всем Трамп»
Евразия Dailyвчера в 04:16
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Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Экономика
Россия должна перестать быть придатком Запада: Прорывной план выхода из кризиса Глазьева-Малофеева
Происходит разрушение старой однополярной, основанной на гегемонии США и американского доллара как всемирной валюты, глобальной экономики и становление нового мирохозяйственного уклада, ядро которого формируется в Китае на основе конвергентной планово-рыночной экономики.
Царьград 06:54
Общество
Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»
Lenta.ru 08:06
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Армия и оружие
ВСУ выпустили противотанковую ракету по посёлку Доломитное — СЦКК
Соледар, ДНР, 8 июня 2020, 13:06 — REGNUM Украинские формирования обстреляли населённый пункт Доломитное на севере Горловки, сообщили 8 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 06:06
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Наука
Археологи выявили предшественника Великой китайской стены
Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток 07:10
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16
Экономика
В России предложили установить единые правила введения неналоговых платежей
Москва, 9 июня 2020, 07:42 — REGNUM Установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей в России предложил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме статс-секретарю — замминистра финансов РФ Алексею Сазанову.
REGNUM 00:42
Экономика
Индекс закрытости экономики РФ снизился до 10% с пиковых 28%
Соответственно, индекс закрытости снизился до 10,4% с пиковых 28%.
Интерфакс 07:33
Технологии
Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam
В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
SM News 07:19
Политика
США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах
При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.
РЕН ТВ 08:33
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Наука
Натуральные ткани могут быть опасней синтетических
Во время нового исследования специалисты взяли около 2000 образцов волокон из нескольких океанов и выяснили, что подавляющая часть из них натурального происхождения.
Rusargument вчера в 18:28
Политика
В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»
В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
Технологии
«ВКонтакте» запускает функцию распознавания аудиосообщений
Социальная сеть "ВКонтакте" придумала, как примирить любителей и ненавистников голосовых сообщений, поэтому запустила функцию чтения аудиосообщений.
Газета.Ru 07:23
Общество
В Югре продлят режим обязательной самоизоляции до 23 июня
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлят до 23 июня включительно, соответствующее решение готовится, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.
РИА Новости 07:57