Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода из-за слов о расизме в России. Накануне он в издании Spiegel рассказал, что США — не единственная страна, которая страдает от расизма.

Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России

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