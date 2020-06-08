Политика

Piter.tvPiter.tvПушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода из-за слов о расизме в России. Накануне он в издании Spiegel рассказал, что США — не единственная страна, которая страдает от расизма.
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Пушков одернул американского историка, нашедшего расизм в России

Московский Комсомолец02:09

В Совфеде раскритиковали историка из США за слова о расизме в России

Москва 2405:32

Пушков ответил американскому историку по поводу расизма в России

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Пушков поставил на место историка, нашедшего расизм в России

URA.Ru00:47

Пушков высмеял слова историка из США о России

РИА Новостивчера в 23:11

Чернокожий историк из США нашел расизм в России, а «виноват во всем Трамп»

Евразия Dailyвчера в 04:16
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Общество

В Китае смогли решить главную проблему Tesla

РЕН ТВ 08:50
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Происшествия

Михаила Ефремова повезли на допрос

Интерфакс 09:42
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Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

Напомним, в конце апреля Сбербанк уже озвучивал прогноз снижения ВВП России на 4,2% по итогам года.
Коммерсантъ 09:38
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Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
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Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
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Общество

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С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Футбол

«Рубин» объявил о подписании Меркулова

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Михаила Меркулова.
Sport24.ru 08:51
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня

С 7 по 14 июня в Архангельской области сохранятся ограничительные меры.
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Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
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Экономика

ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
ТАСС 00:17
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Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
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В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя

По информации Baza, экспертиза обнаружила в крови у известного артиста 2,1 промилле алкоголя, которую можно получить, например, если выпить примерно бутылку водки.
Росбалт 07:12
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Политика

Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
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Происшествия

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Газета.Ru 10:01
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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
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Экономика

Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии

В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, несмотря на логистические ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Россия находит решения, как продолжить экспорт вооружений и военной техники за рубеж.
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Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
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ЦСКА отложил идею с подписанием Лава

Московский ЦСКА отложил идею с трансфером бразильского нападающего Вагнера Лава, сообщает "РБК Спорт".
Газета.Ru 09:37
Экономика

Рынки ждут итогов заседания ФРС

В понедельник рынок продолжил отыгрывать пятничный отчет о занятости в США, который вселил надежду инвесторам, что худшее для американской экономики уже позади.
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Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

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«ВКонтакте» представила функцию распознавания голосовых сообщений

Отмечается, что пользователи получать возможность получить расшифровку голосового сообщения, отправленного им. В настоящее время она доступна части пользователей мобильного приложения VK.
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Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах

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