с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление флагов США над позициями ВСУ в Донбассе. Парламентарий отметил, что американские государственные символы вывесили командиры двух бригад украинской армии по случаю приезда в зону конфликта журналиста The New York Times.

Гаджеты Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+ С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Космос Adidas первой протестирует обувь в космосе Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.

Футбол Кейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020 Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду «Тоттенхэма» выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.

Происшествия Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Общество В Венеции ожидают новый пик наводнения Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Музыка Ротару вернется в Россию на заработки Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».

Гаджеты Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11 Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.

Общество В России предложили сократить время продажи алкоголя Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.

Происшествия СК проверит инцидент на лекции историка Соколова Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Экономика Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом 9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска.