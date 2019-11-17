Политика
РИА НовостиПушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление флагов США над позициями ВСУ в Донбассе. Парламентарий отметил, что американские государственные символы вывесили командиры двух бригад украинской армии по случаю приезда в зону конфликта журналиста The New York Times.
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с чего всё началось
"16 ноября "патриоты Украины", командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.ТАСС07:00
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Пушков отреагировал на поднятие флагов США украинскими военными в Донбассе
Московский Комсомолец13:03
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