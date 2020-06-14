с чего всё началось

В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 376

Авто На базе Ford Transit сделали кемпер Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit. 1

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.

Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри». 28

Экономика Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами Клиенты, привыкшие за два месяца самоизоляции к онлайн-обслуживанию, после снятия большинства ограничений постепенно возвращаются в отделения банков.

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,1K

Футбол Четырёхкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» стал банкротом Немецкий клуб «Кайзерслаутерн» в понедельник начинает процедуру банкротства. Четырёхкратный чемпион Германии не может платить по счетам.

Происшествия Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов. 84

Политика Путин объяснил важность социальных поправок в Конституцию Поправки, связанные с социальной поддержкой, следует внести в Конституцию России, чтобы социальные вопросы "не забылись и не были потом вычищены из практической жизни", заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом сообщает портал Вести.Ru. 73

Здоровье Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении. 3

Футбол «Челси» отказался от трансфера Эдинсона Кавани По данным источника, «Челси» был готов удовлетворить высокие требования футболиста по зарплате, однако по инициативе главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда клуб отказался от трансфера Кавани и решил сосредоточиться на подписании форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел. 473

Общество Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 2

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 356

Хоккей «Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур» Якупов является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран командой «Эдмонтон» под первым номером.

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,5K

Экономика Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.

Наука Обнаружили ходившего на двух лапах древнего крокодила Согласно исследованию, опубликованному учеными из Квинслендского университета, некоторые из представителей древних крокодилов ходили на двух лапах, сообщает ToDay News Ufa. 98

Общество Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью. 74